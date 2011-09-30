Евросоюз признал европейский выбор лишь некоторых "восточных партнеров"

Лидеры государств - членов Европейского Союза не согласились включить в итоговую декларацию саммита "Восточного партнерства" слова о "перспективе членства" в европейском объединении для всех шести государств - участников программы, признав "европейские устремления и европейский выбор" лишь некоторых государств ВП.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом говорится в принятой по итогам двухдневного саммита «Восточного партнерства» декларации.

"Участники Варшавского саммита признают европейские устремления и европейский выбор некоторых партнеров и их усилия, направленные на развитие глубокой и стабильной демократии", - говорится в документе, текст которого имеет агентство.

Авторы документа отметили необходимость соблюдения государствами - участниками «Восточного партнерства» основных демократических принципов, подчеркнув, что развитие двусторонних отношений с каждой страной будет зависеть от темпа и эффективности проведенных реформ.

“Партнеры, которые активнее будут реформироваться, выиграют больше от сотрудничества с Европейским Союзом, включая более близкую политическую ассоциацию, более глубокую постепенную экономическую интеграцию с внутренним рынком ЕС и большую помощь ЕС”, - говорится в документе.

Среди тезисов декларации есть упоминание о важности создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

“В этом контексте участники Варшавского саммита ждут возможности завершения переговоров до запланированного на декабрь 2011 года саммита Украина-ЕС”, - говорится в документе.

Участники саммита также назвали одной из ключевых целей «Восточного партнерства» введение безвизового режима для государств-участников, назвав первым шагом на этом пути подписание и успешную реализацию соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии.

“Как только эти соглашения будут заключены и эффективно введены в действие, Европейский Союз и государства-партнеры будут осуществлять постепенные шаги к безвизовому режиму в установленном порядке и индивидуально, в зависимости от выполнения условий хорошо организованной и безопасной мобильности, согласно критериям, определенным в двухэтапном плане действий по введению безвизового режима”, - отмечается в декларации.

Участники Варшавского саммита отметили, что реализованные Украиной и Молдовой планы по введению безвизового режима могут быть примером для других государств - участников «Восточного партнерства».

Как сообщал УНИАН, во втором саммите “Восточного партнерства” в Варшаве 29-30 сентября приняли участие 7 президентов и более 20 глав правительств из 27 государств Евросоюза и шести стран - участниц программы. Этот саммит считается одним из самых главных мероприятий первого в истории председательства Польши в Европейском Союзе.

Справка УНИАН. Инициатором введения новой политики ЕС к государствам восточных соседей, которую назвали "Восточное партнерство", в 2008 году выступила Польша.

ВП, на которое ЕС до 2014 года выделил 600 млн. евро, предусматривает активизацию сотрудничества с Украиной, Беларусью, Грузией, Молдовой, Азербайджаном и Арменией.

Согласно предварительному плану, 350 млн. евро планируется выделить на многосторонние проекты, 175 млн. евро - на реформы в этих странах и 75 млн. евро - на проекты регионального развития.