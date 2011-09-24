Трансляцию съезда «Единой России» заставили слушать пассажиров метро

На московских улицах велась аудиотрансляция предвыборного съезда «Единой России», на котором было объявлено о том, что Владимир ПУТИН будет снова избираться президентом, а Дмитрий МЕДВЕДЕВ возглавит список партии на выборах в Госдуму и станет премьером.

Как сообщает Газета.Ru, в частности, включены громкоговорители у метро «Орехово» и «Домодедовская».

Съезд «Единой России» проходит в «Лужниках». В нем принимают участие 11 тысяч человек. Во время трансляции помимо делегатов в кадр часто попадают молодые люди с флагами.