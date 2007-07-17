Британский МИД сочтет неоправданными любые контр-акции со стороны России

Британский МИД считает неоправданными любые возможные контр-акции России на решение Великобритании о высылке из Лондона четырех российских дипломатов, заявил РИА Новости сотрудник пресс-службы министерства.

"Министр иностранных дел сформулировал нашу позицию: никакие из мер с российской стороны не являются оправданными", - сказал собеседник агентства, комментируя заявление замглавы МИД РФ Александра Грушко по поводу российско-британских отношений.

Российский дипломат заявил, что реакция Москвы на действия Лондона будет адресной и адекватной и не затронет интересов простых граждан и деловых кругов. По его словам, действия Великобритании осложнят или сделают невозможным сотрудничество двух стран в области безопасности.

Грушко отметил, что посольство Великобритании в РФ не досчиталось бы 80 дипломатов, если бы Москва пошла по пути Лондона.

Великобритания решила выслать четырех российских дипломатов, а также приостановить переговоры с Россией об упрощении визового режима в ответ на отказ российской стороны выдать предпринимателя Андрея Лугового, которого британцы подозревают в причастности к убийству экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко.