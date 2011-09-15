Во вчерашнем ДТП во Львове пострадали 14 человек - уточненные данные
09:32, 15 сентября 2011Мир
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Перевернулась маршрутка Давыдов-Львов
По уточненным данным, вчера в дорожно-транспортном происшествии во Львове пострадали 14 человек.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС Украины.
Ранее сообщалось о 12 травмированных.
Утром 14 сентября в г. Львов водитель маршрутного микроавтобуса Mercedes-709, который перевозил пассажиров по маршруту "Давыдов-Львов", не справился с управлением, и автобус перевернулся.
В результате ДТП пострадали 14 человек, которые госпитализированы в больницы.
По факту происшествия правоохранительными органами ведется следствие.
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