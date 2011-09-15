Во вчерашнем ДТП во Львове пострадали 14 человек - уточненные данные

По уточненным данным, вчера в дорожно-транспортном происшествии во Львове пострадали 14 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС Украины.

Ранее сообщалось о 12 травмированных.

Утром 14 сентября в г. Львов водитель маршрутного микроавтобуса Mercedes-709, который перевозил пассажиров по маршруту "Давыдов-Львов", не справился с управлением, и автобус перевернулся.

В результате ДТП пострадали 14 человек, которые госпитализированы в больницы.

По факту происшествия правоохранительными органами ведется следствие.