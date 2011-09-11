В Нью-Йорке открыли памятник погибшим 11 сентября

В Нью-Йорке открыт памятник погибшим в результате терактов 11 сентября.

Как передает агентство France-Presse, открытие памятника состоялось в рамках мемориальной церемонии, посвященной десятой годовщине терактов.

Церемония началась с минуты молчания в память о почти трех тысячах погибших. Эта минута приурочена ко времени, когда первый из захваченных террористами самолетов врезался в башню Всемирного торгового центра. В дальнейшем пройдет еще пять минут молчания - в момент, когда самолет врезался во вторую башню, в момент падения самолета на здание Пентагона, в момент падения четвертого самолета в Пенсильвании (самолет рухнул, так как пассажиры оказали сопротивление захватчикам), а также в моменты обрушения обеих башен.

В памятных мероприятиях участвует действующий президент США Барак ОБАМА и Джордж БУШ, занимавший пост президента в 2001 году. Обоих президентов сопровождают супруги. На церемонию прибыли родственники жертв терактов. Многие из них держат в руках фотографии погибших.

В ходе церемонии был развернут флаг США и исполнен национальный гимн. Затем состоялось открытие памятника, представляющего собой черные квадратные "бассейны", повторяющие очертания фундамента башен ВТЦ. В "бассейны" льются потоки воды.

11 сентября 2011 года траурные мероприятия проходят не только в США, но и во многих других странах. В частности, в Париже французский и американский хоры поочередно исполнили гимны Франции и США возле изображения разрушенных башен. Около двух тысяч человек собралось на траурную церемонию в соборе Святого Павла в Лондоне. Среди участников мероприятия - родственники 67 британцев, вошедших в число жертв терактов.