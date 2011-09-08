Медведев: на российские самолеты нельзя полагаться

Россия может отказаться от поддержки своих авиастроителей в пользу покупки самолетов за границей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал на совещании по расследованию причин катастрофы самолёта «Як-42» под Ярославлем.

«По этой проблеме правительству придётся, видимо, принимать очень непростое решение, потому что дальше так невозможно, с таким парком. Ценность человеческой жизни выше, чем все остальные соображения, включая поддержку национального производителя», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Мы должны поддерживать своих. Если наши не способны раскрутиться, надо покупать воздушные суда за границей», - подчеркнул он.

Президент РФ сказал, что даст соответствующие поручение правительству.

По словам Д.МЕДВЕДЕВА, нужно обратить особое внимание на подготовку кадров. При этом он отметил, что большинство лётных происшествий происходит всё-таки не из-за отказов техники, а из-за нарушений правил, которые действуют в гражданской авиации.

Как известно, Россия и Украина реализовывают ряд совместных проектов в области самолетостроения. В частности, в кооперации с Украиной в Воронеже производится региональный ближнемагистральный самолет Ан-148.

Как сообщал УНИАН, накануне вечером под Ярославлем разбился самолет Як-42. На борту воздушного судна находилась хоккейная команда «Локомотив» (г. Ярославль). Члены «Локомотива» летели в Минск на игру первого тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Из 45 человек двое – член экипажа Александр СИЗОВ и хоккеист Александр ГАЛИМОВ – выжили, однако находятся в больнице в тяжелом состоянии.