СМИ: Россия заставит Украину примкнуть к Таможенному союзу

Эксперты полагают, что Россия окончательно разочаровалась в СНГ и намерена сделать ставку на развитие Организации Договора о коллективной безопасности и Таможенного союза. При этом РФ хочет заставить Украину присоединиться к ТС, пишет газета "Коммерсантъ".

Реформирование ТС будет проходить таким образом, чтобы вынудить Украину присоединиться к организации.

По словам высокопоставленного российского дипломата, Россия, Белоруссия и Казахстан собираются заключить соглашение о техническом регулировании между Таможенным союзом и третьими странами.

"Если третья страна хочет иметь с ТС продвинутые отношения, значит, следует подписать соглашение, в котором она возьмет на себя обязательства привести законодательство, в том числе в области техрегулирования, в соответствие с правилами ТС. В случае с Украиной и Молдавией, принявших европейские техрегламенты, это создаст проблемы, - утверждает он. - Украинцы хотят преимущества ТС, особенно в том, что касается цен на энергоносители, но не хотят брать на себя никаких обязательств".

Источник газеты утверждает, что техрегламенты организации взяты из законодательства Казахстана. Они сходны с европейскими, однако санитарные и фитосанитарные нормы в ТС жестче, чем в ЕС. Именно ужесточенные нормы Таможенный союз предлагает принять Украине.

Еще один рычаг давления на Украину - блокирование Москвой создания зоны свободной торговли СНГ, поскольку аналогичную экономическую зону Украина готовится создать с Евросоюзом. РФ это угрожает тем, что на "российские прилавки попадут украинские товары, вытесненные европейскими, причем защиты от них не будет". По словам дипломата, "официально мы продолжаем переговоры (о зоне свободной торговли в рамках Содружества), но неофициально тормозим. Для нас интерес к ней утрачен, потому что первичен Таможенный союз".