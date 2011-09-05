Греция и Израиль договорились о военном сотрудничестве

Министры обороны Греции и Израиля Панос Беглитис и Эхуд Барак подписали в воскресенье в Иерусалиме меморандум о военном сотрудничестве двух стран, сообщило греческое Минобороны.

Содержание меморандума не раскрывается. Глава греческого оборонного ведомства заверил, что правительства двух стран настроены на тесное сотрудничество. Он также заверил, что Греция не рассматривает связи с Израилем как противовес другим странам в регионе.

"Наши отношения с Израилем не находятся под влиянием текущей конъюнктуры", - сказал Беглитис, который стал первым министром обороны Греции, посетившим Израиль.

Отношения между двумя странами значительно улучшились в 2010 году, после того как испортились отношения между Израилем и Турцией из-за "Флотилии свободы", пытавшейся прорвать морскую блокаду сектора Газа. Греция и Турция традиционно рассматривали друг друга как вероятных противников, замечает РИА Новости, несмотря на некоторое потепление отношений в последние годы. Однако политики в Афинах заверяют, что дружить с Израилем собираются не в ущерб Анкаре.

За прошедший год Греция и Израиль обменялись визитами премьер-министров и провели совместные военные учения.