В Москве и Петербурге задержаны участники акции «Стратегия-31»

В нескольких российских городах сегодня состоялись акции оппозиции «Стратегия-31» в защиту 31-й статьи Конституции РФ, гарантирующей свободу собраний и шествий.

В Москве и Сантк-Петербурге, где власти запретили проведение митингов, были задержаны десятки активистов оппозиции, сообщает Радио «Свобода».

По словам очевидцев, полиция действовала жестко. В задержаниях участвовали бойцы ОМОНа.

На Триумфальной площади в Москве оппозиционеры устроили сидячую акцию протеста. В ней приняли участие около 60 человек, в том числе лидер "Другой России" Эдуард ЛИМОНОВ. Они скандировали: "Долой тандем!", "Путина - в отставку!".

В Петербурге задержаны не менее 50 человек.

В Саратове и Нижнем Новгороде акции и шествие в поддержку "Стратегии-31" прошли спокойно.