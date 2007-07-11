Украинский офицер направился в Великобританию рассказать о наших ВМС

Представитель командования Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины капитан 1 ранга Дмитрий ТАРАН принимает участие в международном симпозиуме “Стратегия современных морских операций”, которая происходит в Академии обороны Великобритании (г. Шривенхем).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования ВМС Украины, во время симпозиума его участники будут касаться текущих и перспективных вопросов сотрудничества флотов разных стран, вооружения и возможностей военно-морских сил, поддержки участия кораблей в антитеррористической операции НАТО “Активные усилия”. В частности, как планируется, представитель украинского флота выступит с брифингом “Состояние и перспективы развития Военно-морских Сил Украины”.

Визит украинского офицера в Великобританию завершится 13 июля.