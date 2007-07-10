Погиб крупнейший автодилер России (фото)

Вчера стало известно о гибели одного из крупнейших продавцов автомобилей в России – председателя совета директоров и совладельца группы компаний «Автомир», члена наблюдательного совета ГУВД Москвы 43-летнего Евгения Сатыева. Как сообщает газета «Коммерсантъ», при до конца не выясненных обстоятельствах он утонул в Волге, оказавшись за бортом пришвартованного к острову катера. Из показаний очевидцев следует, что произошел несчастный случай, однако версия о том, что абсолютно здоровый мужчина, много лет занимающийся каратэ, не смог удержаться на плаву возле самого берега реки, вызывает у следователей Нижегородской областной прокуратуры сомнения.

Газета.ру