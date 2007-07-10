Польша стоит на пороге досрочных парламентских выборов

Премьер-министр Польши Ярослав КАЧИНЬСКИЙ не исключает возможности досрочных парламентских выборов в конце этого или в начале будущего года.

Как передает радио «Свобода»,об этом Я.КАЧИНЬСКИЙ заявил вечером 9 июля - после того, как партия "Самооборона" объявила о выходе из правящей коалиции.

Такой шаг "Самообороны" был вызван отставкой ее лидера - вице-премьера Анджея ЛЕППЕРА.

Я.КАЧИНЬСКИЙ освободил А.ЛЕППЕРА от должности в связи с коррупционным скандалом в возглавлявшемся им Министерстве сельского хозяйства.