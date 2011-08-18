Желающих служить в полиции Лондона стало больше после погромов

Количество заявлений от желающих служить в полиции Лондона за прошедшую неделю, когда город столкнулся с беспрецедентными беспорядками, возросло почти в три раза по сравнению с обычным периодом, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Скотланд-ярда.

"Мы отметили существенный рост заявлений за неделю с 8 по 15 августа, когда нам поступило 639 заявок от желающих стать специальными констеблями. В обычное время их поступает в среднем 240 в неделю", - рассказала собеседница агентства.

Специальные констебли (special constables) - это сотрудники полиции, которые несут службу в свободное от основной работы время. Они проходят тренировку, экипируются и получают возмещение за служебные расходы, но им не положена зарплата. Специальные констебли являются важным компонентом полиции в обеспечении самых разных мероприятий - от повседневного патрулирования улиц до охраны правопорядка на массовых мероприятиях.