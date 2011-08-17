FT: В Евросоюзе нет единого мнения о политике в отношении Украины

В Европейском Союзе нет единого мнения, какую политику следует проводить в отношении Украины, пишет Financial Times.

Председательствующая в объединении Польша выступает за скорейшее заключение с Украиной соглашений о свободе торговли и сотрудничестве, дабы "усилить влияние ЕС на Киев". Ее оппоненты настаивают на том, что сначала следует усилить влияние, а уж потом подписывать документы. Важность спора обусловлена еще и тем, что его исход "может стать прецедентным для других стран, расположенных по соседству с ЕС", цитирует FT «ИноПресса».

Издание отмечает, что из-за стремления Москвы «упрочить экономические связи с соседями» Украина оказалась вовлечена в «перетягивание каната» между Россией и Европейским Союзом. От контроля над Украиной зависит статус России как "евразийской империи", указал в 1997 году политолог Збигнев БЖЕЗИНСКИЙ. Как полагает глава украинского отделения Фонда Конрада Аденауэра Нико ЛАНГЕ, в Администрации Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА "понимают, что им не найти иного способа уравновесить Россию, кроме как интегрироваться в ЕС. Иначе Россия получит подавляющее преимущество, и с ней трудно будет справляться".

В.ЯНУКОВИЧ как никогда близко подошел к подписанию соглашений с ЕС, однако из-за «попрания ценностей Евросоюза», под которыми подразумевается «"свертывание демократических достижений» и «преследование политических оппонентов», странам Европы сложно идти на контакт с Киевом, говорится в статье. «Что это будет за сигнал, если включить государство в эту новую форму взаимодействия, притом что у него одни из худших в мире показателей по деловому климату, коррупции, оно имеет серьезные проблемы с демократией и законностью, преследует предыдущее правительство? Что это будет за сигнал для Африки и Беларуси?», - спрашивает Н.ЛАНГЕ. В то же время «Брюссель боится оттолкнуть В.ЯНУКОВИЧА и лишиться шанса направить Украину по европейскому пути», - заключает Financial Times.