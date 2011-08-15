В Беларусь не пустили депутата Европарламента

Сегодня ночью в Беларусь не пропустили депутата Европарламента Марека МИГАЛЬСКОГО, который планировал встретиться с правозащитниками, оппозиционерами и родственниками политзаключенных.

Как сообщает «Газета.ру», пограничники ничего не пояснили М.МИГАЛЬСКОМУ, не сказали, почему ему отказано во въезде в Беларусь, кто такое решение принял. Польского политика ссадили с поезда, следовавшего в белорусскую столицу из Варшавы.

М.МИГАЛЬСКИЙ занимает пост заместителя главы так называемой делегации по отношениям с Беларусью. Он отправился в Минск по приглашению правозащитного центра «Весна», руководитель которого Алесь БЕЛЯЦКИЙ арестован по обвинению в финасовых нарушениях. М.МИГАЛЬСКИЙ хотел встретиться с представителями таких организаций, как Белорусский Хельсинский комитет и Белорусская ассоциация журналистов.

У депутата также была назначена встреча с председателем Союза поляков в Беларуси Анджеликой ОРЕХВО и другими членами этой организации, у которой уже давно произошел конфликт с Президентом Александром ЛУКАШЕНКО.

В последнее время многие белорусские политики высокого ранга сталкивались с отказами, когда планировали поездки в Европу. В частности, на прошлой неделе в Литву не впустили заместителя министра юстиции Аллу БОДАК. В четверг в Польшу отказались пустить главу Союза писателей Беларуси Николая ЧЕРГИНЦА, который был доверенным лицом А.ЛУКАШЕНКО на выборах.

Европейские страны после выборов ужесточили санкции против белорусских политиков, а Беларусь обещала предпринять симметричные меры.