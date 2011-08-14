В Греции произошло землетрясение

11:58, 14 августа 2011
Мир
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Магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в ночь на воскресенье на юге Греции.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает сайт Геологической службы США (USGS).

По данным американских сейсмологов, эпицентр подземного толчка находился в 30 километрах от города Каламата на полуострове Пелопоннес, в 172 километрах юго-восточнее Афин.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

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