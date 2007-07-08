Чемпионат по перетаскиванию жен выиграли эстонцы (фото)
12:16, 08 июля 2007Мир
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Вот и сочиняй после этого анекдоты...
|Мадис Уусорг с женой. Фото Reuters/Yahoo!
Лидер гонки Мадис Уусорг с Ингой Клаусон на спине пробежал расстояние в 250 метров за 61,7 секунды, но тем не менее не сумел побить рекорд своего брата Марго, прошлогоднего победителя, которому несколько лет назад удалось преодолеть дистанцию за 56,9 секунды.
Для Мадиса это уже пятый конкурс и вторая победа, напоминает агентство, а Марго выигрывал чемпионат уже пять раз, однако в этом году пришел лишь 29-м.
Победители получили плазменные телевизоры и пиво в количестве, равном весу Клаусон - 49 килограммов. Всего в соревновании, прошедшем уже в 12 раз, приняли участие 44 пары из 12 стран.
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