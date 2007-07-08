Чемпионат по перетаскиванию жен выиграли эстонцы (фото)

Первое и второе места на чемпионате по перетаскиванию жен, который прошел в субботу в финском городе Сонкаярви, заняли пары из Эстонии, передает агентство Reuters.

Лидер гонки Мадис Уусорг с Ингой Клаусон на спине пробежал расстояние в 250 метров за 61,7 секунды, но тем не менее не сумел побить рекорд своего брата Марго, прошлогоднего победителя, которому несколько лет назад удалось преодолеть дистанцию за 56,9 секунды.

Для Мадиса это уже пятый конкурс и вторая победа, напоминает агентство, а Марго выигрывал чемпионат уже пять раз, однако в этом году пришел лишь 29-м.

Победители получили плазменные телевизоры и пиво в количестве, равном весу Клаусон - 49 килограммов. Всего в соревновании, прошедшем уже в 12 раз, приняли участие 44 пары из 12 стран.

Лента.ру