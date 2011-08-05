Медведев: РФ выступает за переговоры Грузии, Абхазии и Южной Осетии

Россия выступает за переговоры Грузии, Абхазии и Южной Осетии и никогда не будет им препятствовать.

Об заявил Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявив в интервью Russia Today, грузинскому телеканалу "Первый информационный кавказский" и радиостанции "Эхо Москвы" в канун трехлетней годовщины российско-грузинского конфликта, передает РИА «Новости».

"Я буду очень рад, если, скажем, руководство Грузии, руководство Абхазии и Южной Осетии сядут за стол переговоров и будут думать о том, как они будут жить дальше, как в регионе будет обеспечиваться мир и правопорядок, какова судьба очень близких народов, что они могут потенциально когда-нибудь создать. Это их дело. И если когда-нибудь до этого дойдет, я буду счастлив, Россия этому никогда препятствовать не будет", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ

Кроме того, Президент РФ сообщил, что Россия готова обсудить предложения Грузии об облегчении визового режима от руководства Грузии, но не главы государства Михаила СААКАШВИЛИ.

"Я бы с удовольствием это сделал хоть завтра... Проблема в том, что нет сейчас субъекта для переговоров. Но вообще-то, если будут разумные предложения, мы готовы и это рассмотреть, не от СААКАШВИЛИ, но в целом от грузинского руководства мы готовы, естественно, рассматривать и такие предложения", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

"Вы знаете, ведь не так давно мы даже не имели нормального сообщения самолетами. Сейчас более или менее восстановили, и ничего, все летает, все движется. Надо двигаться в этом направлении", - добавил Д.МЕДВЕДЕВ.