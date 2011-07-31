Полиция задержала 40 оппозиционеров в Москве и 50 - в Петербурге

В Москве задержаны более сорока участников акции в защиту 31-ой статьи Конституции о свободе собраний, сообщает Радио Свобода.

Задержания начались после того, как две группы активистов, участвовавших в сидячей забастовке в разных частях Триумфальной площади, объединились и пошли шествием по Тверской в сторону Кремля.

Задержанных развезли в отделы полиции Центрального округа Москвы.

В Петербурге арестовали около 50 участников акции у Гостиного двора. Всех обвиняют в административных нарушениях – неподчинении полиции и участии в несанкционированном митинге.

Участники аналогичной акции были задержаны сегодня и в Нижнем Новгороде. Пикет в рамках "Стратегии-31" прошел также в Саратове.