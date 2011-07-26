У норвежского террориста есть 80 единомышленников в Европе?

Правоохранительные органы Норвегии и других стран Европы пытаются выяснить, были ли сообщники у 32-летнего Андерса Брейвика, который устроил в минувшую пятницу двойной теракт в Норвегии, унёсший жизни 76 человек, сообщает NEWSru.com.

В своём манифесте, опубликованном в Интернете перед бойней, Брейвик сообщил, что в странах Европы создано около 80 ячеек "мучеников", готовых на решительные действия, аналогичные предпринятым им. По признанию террориста, он был завербован на встрече со своими единомышленниками в Лондоне в 2002 году. Итогом мероприятия стало создание "Европейского военного ордена и Трибунала".

Как оказалось, у норвежской полиции был шанс предотвратить теракты и обезвредить Брейвика, однако она им не воспользовалась. Стало известно, что Андерс Брейвик попал в поле зрения норвежских правоохранительных органов ещё четыре месяца назад, однако никакого расследования тогда проведено не было.

В марте представители разведки, занимающиеся преступлениями экстремистской направленности, обратили внимание на сделку, заключённую Брейвиком в связи с приобретением им в Польше большого количества химикатов, используемых впоследствии для изготовления бомб, сообщает Sky News со ссылкой на норвежскую газету VG Nett.

По данным СМИ, первый заказ на различные химические вещества, необходимые для создания бомбы с детонатором, Брейвик сделал онлайн на сайте одного из польских поставщиков. Владелец компании по продаже химических препаратов, проживающий в городе Вроцлав, уже допрошен полицейскими в качестве свидетеля.

Несмотря на всплывшие в марте тревожные обстоятельства в связи с этой сделкой, никаких мер принято не было, наблюдения за бизнесменом также не велось. Такая беспечность норвежских спецслужб позволила Брейвику беспрепятственно взорвать автомобиль в центре Осло 22 июля, а затем расстрелять десятки молодых людей на острове Утейя.

Накануне Брейвик впервые предстал перед судом. На заседании террорист признался, что это он организовал взрыв в норвежской столице и расправу в молодёжном лагере Рабочей партии, однако виновным себя не считает. Брейвик заявил, что хотел нанести максимальный урон правящей Рабочей партии, а также сделал всё возможное для того, чтобы в её состав не вступали новые активисты.

Спецслужбы пытаются выяснить подробности вербовки террориста Как Брейвик рассказал в манифесте, выложенном в Интернет в минувшую пятницу утром, всего в лондонской сходке 2002 года участвовали восемь человек. По его словам, председателем заседания был английский протестант. Кроме того, там присутствовал ещё один англичанин, а также делегаты из Франции, Германии, Греции, Голландии и России. По утверждению террориста, большинство из присутствовавших на встрече являлись успешными предпринимателями или политиками.

По данным газеты The Daily Telegraph, в настоящее время Скотланд-Ярд пытается установить, входил ли Брейвик в экстремистскую сеть, базирующуюся в Великобритании, а также выяснить подробности встречи 2002 года, о которой рассказывает в манифесте норвежский террорист.

Как утверждает Андерс Брейвик в манифесте, он также вступил в контакт с крайне правой Лигой обороны Англии (The English Defence League, EDL). В то же время представители самой Лиги категорически отрицают эти заявления.

Лидер EDL Стивен Леннон отрицает, что когда-либо встречался с Брейвиком, передаёт Би-Би-Си . Впрочем, в манифесте Брейвик признал, что контакты с Лигой обороны Англии ему ничего не дали, а сами представители этой организации - "наивные дураки".

Хотя ранее Брейвик заявлял, что действовал в одиночку, и у полиции пока нет других подозреваемых, на пресс-конференции после заседания суда в понедельник представители следствия признали, что не могут полностью исключить факт, что в подготовку терактов был вовлечён ещё кто-то.

Британский историк Жизель Литман, которая публикуется под псевдонимом Бат Йеор, очень часто цитируемая в манифесте норвежского террориста Андреса Брейвика, сожалеет о том, что её работы могли быть для него причиной убийства стольких людей, сообщает Onet.pl.

Также Литман сказала, что её книги находятся в свободной продаже и она не влияет на тех, кто её цитирует. "Конечно переживаю из-за того, что человек был вдохновлён тем что я писала, или кто-то писал", - сообщила она.

"Его (Брейвика) нужно было раньше лечить, как больного человека", - считает Жизель Литман.

Согласно взглядам английского историка египетско-еврейского происхождения Бат Йеор, создание "Еврабии" является результатом возглавляемой Францией европейской политики, имеющей своей целью усиление Европы против США путём согласования европейских интересов с интересами арабских стран.

Бат Йеор и другие сторонники теории "Еврабии" отмечают следующие основные моменты этой политики: поддержка палестинцев, ООП, создание Палестинского государства; историческая и политическая делегитимизация Израиля, сокращение его до нежизнеспособных границ, арабизация Иерусалима; антиамериканизм, противостояние США.