Молдова и Газпром подпишут новый контракт о транзите

06:14, 19 июля 2011
Мир
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Переговоры об условиях продолжаются

Молдова и ОАО "Газпром" договорились подписать новый контракт о транзите российского природного газа сроком на 5 лет, начиная с 2012 г., сообщили РосБизнесКонсалтингу в администрации российско-молдавского предприятия АО "Молдовагаз".

Переговоры об условиях нового контракта будут продолжены. Документ намечено подписать до конца этого года.

В ходе переговоров стороны договорились синхронизировать срок нового контракта на транзит со сроком нового контракта на поставку газа в Молдову, который также составит 5 лет.

Тариф за транзит российского природного газа через территорию Молдовы в европейские страны с 1 января 2011 г. был увеличен с 2,5 до 3 долл. за 1 тыс. куб. м газа на 100 км. Прежний тариф в 2,5 долл. действовал на протяжении последних 14 лет.

Молдавская сторона выступает за дальнейшее увеличение транзитной ставки, учитывая, что получаемая от российской стороны плата не покрывает все фактические затраты по обеспечению его транзита.

 

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