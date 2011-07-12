Капитанов судов, которые не спасали пассажиров с «Булгарии», накажут

Капитаны двух судов, которые проходили мимо тонущей "Булгарии", и которые не оказали помощь людям, будут привлечены к ответственности. Об этом сказал глава Минтранса РФ Игорь Левитин.

"По предварительным данным, которые у нас есть по докладу наших предприятий, здесь, в Казани, примерно в это время проходили два судна. Мы знаем, что это за суда, знаем фамилии их капитанов. С ними уже ведется работа нашей речной власти в тех регионах, где они сейчас находятся", - сообщил министр.

По его данным, одно из этих судов было морского типа. "По любым нормативным актам - должно оно было остановиться помочь... Они должны были принять все меры для оказания помощи пострадавшим и тем, кого они видели на плотах", - отметил Левитин.По его словам, "причины, что они якобы не могли подойти, изменить курс и т.д., в этой ситуации не работают. Мы примем все необходимые законодательные порядки для того, чтобы с этими капитанами поступить очень строго".

Как сообщалось, накануне днем ​​теплоход "Булгария" затонул на Куйбышевском водохранилище в условиях сильного шторма. Судно, построенное в 1955 году, наклонилось вправо и через несколько минут ушло на дно.

Всего на его борту, по предварительным данным, находились 208 человек, часть пассажиров не была зарегистрирована. Во время аварии 79 человек спаслись. К настоящему времени водолазы подняли с борта затонувшего теплохода 59 тел погибших, остальные люди пока считаются пропавшими без вести.

ТСН