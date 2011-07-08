Российский и грузинский патриархи встретятся в Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и католикос-патриарх Грузии Илия II в конце июля посетят Украину, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Георгий Коваленко.

Московский патриарх посетит Украину 26-28 июля, а грузинский - 25-26 июля. При этом 26 июля состоится встреча двух предстоятелей.

Патриарх Кирилл также примет участие в богослужении на Владимирской горке (27 июля) и в Киево-Печерской лавре (28 июля).