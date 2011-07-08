Российский и грузинский патриархи встретятся в Украине
21:59, 08 июля 2011Мир
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Сообщил пресс-секретарь главы УПЦ МП
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и католикос-патриарх Грузии Илия II в конце июля посетят Украину, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Георгий Коваленко.
Московский патриарх посетит Украину 26-28 июля, а грузинский - 25-26 июля. При этом 26 июля состоится встреча двух предстоятелей.
Патриарх Кирилл также примет участие в богослужении на Владимирской горке (27 июля) и в Киево-Печерской лавре (28 июля).
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