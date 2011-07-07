The New York Times: США отказались от выпуска 10-долларовых купюр

Выпуск денежных банкнот в США в 2010 году сократился из-за распространения пластиковых карт, передает Лента.ру.

Как пишет The New York Times, в прошлом году впервые в истории министерство финансов страны отказалось от производства 10-долларовых купюр, а число выпущенных банкнот номиналом в пять долларов упало до минимума за последние 30 лет.

Как указывает газета, американцы все чаще предпочитают расплачиваться за товары и услуги с помощью кредиток. Так, в 2010 году в Нью-Йорке почти 36 процентов случаев оплаты такси осуществлялись по безналичному расчету. Мелкие купюры используются жителями США в первую очередь как чаевые.

Однако некоторые аналитики, опрошенные изданием, считают, что наличные настолько привычны для американцев, что останутся в обращении еще на 200 лет. Кроме того, в малом бизнесе оплата наличными по-прежнему более распространена, чем кредитки.

Сейчас наиболее популярными банкнотами как в США так и за рубежом являются стодолларовые. В 2010 году министерство финансов страны впервые напечатало больше купюр номиналом в 100 долларов, чем однодолларовых.

В марте текущего года стоимость всех банкнот США, находящихся в обращении, впервые превысила триллион долларов. Как поясняет издание, в первую очередь это произошло из-за повышенного спроса на стодолларовые банкноты.