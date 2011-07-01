Литва придумала, как прижать Газпром: монополисту придется отдать трубу?

Парламент Литвы принял закон, запрещающий поставщикам газа владеть газотранспортной системой в стране, сообщает Reuters. В случае, если Президент страны подпишет документ, то "Газпрому", владеющему 37,1% литовской газовой компании Lietuvos Dujos, придется в ближайшие годы отказаться от владения газопроводами в Литве.

"Это важный шаг к энергонезависимости... Продажа газопроводов восемь лет назад была большой ошибкой", - цитирует агентство слова премьер-министра Литвы Андрюса КУБИЛЮСА.

На данный момент "Газпром" является единственным поставщиком газа в Литву. Акционерами Lietuvos dujos, помимо "Газпрома", являются правительство Литвы (17,7% акций) и E.ON Ruhrgas International (38,9%).

В 2009 году Евросоюз договорился о либерализации энергетических рынков, обязав в рамках так называемого третьего энергопакета ЕС газовые компании отделить производство от распределительных сетей. По мнению Брюсселя, это сделает газовые рынки более конкурентными. Впрочем, третий энергопакет не обязывает страну проводить разделение до тех пор, пока она получает газ только из одного источника.

В "Газпроме" ранее выступали как против третьего энергопакета, так и против разделения Lietuvos Dujos. По мнению компании, выделение принадлежащих ей газопроводов в отдельную компанию является незаконным. Магистральные газопроводы правительство Литвы собирается национализировать, но схему того, как это будет сделано, не раскрывает.