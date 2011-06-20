В Киргизии откажутся в школах от русского языка

Президент Киргизии Роза ОТУНБАЕВА предлагает в дальнейшем отказаться от русского языка и вести обучение исключительно на государственном, сообщает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ.

«В Кыргызстане со временем все обучение должно быть переведено на государственный язык», – заявила Р.ОТУНБАЕВА на внеочередном VII съезде Ассамблеи народа Киргизии.

По ее словам, дети всех национальностей должны владеть государственным языком, «а не просто получить заветную оценку в аттестате».

«В других странах, например в Казахстане, где около 40% населения приходится на представителей национальных меньшинств, доля взрослого населения, говорящего на казахском языке, преобладает. Это говорит о суверенитете государства. Так должно быть и в Кыргызстане», – добавила президент.

По ее мнению, сегодня надежду на высокий карьерный рост имеют именно те люди, которые владеют и государственным языком.