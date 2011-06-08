МИД просит украинцев в Йемене позвонить в Саудовскую Аравию

Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины, которые находятся в Йемене, связаться с дипломатическим учреждением Украины в Саудовской Аравии (по совместительству в Йемене) и сообщить о своем местонахождении в этой стране и предоставить необходимую контактную информацию.

Об этом УНИАН сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины.

По сообщению Посольства Украины в Королевстве Саудовская Аравия, после отбытия Президента Йемена Обдали САЛЕХА в Саудовскую Аравию на операцию и лечение, ситуация в Йеменской Республике несколько стабилизировалась.

Посольство Украины в КСА поддерживает контакт с Посольством РФ в Йемене, которое готово оказать всяческую помощь гражданам Украины в вопросе эвакуации с территории ЕР, если такая будет проводиться.

Украинское посольство продолжает поддерживать контакт с гражданами Украины, которые живут в Йемене и оказывает консультативную помощь по консульским вопросам и информирует о договоренности с Посольством РФ в Йемене.

По состоянию на 8 июня с.г. международные аэропорты города Сана и города Аден работают в обычном режиме.

В случае возникновения вопросов, связанных с пребыванием в Йемене, граждане Украины могут обращаться в Посольство Украины в Саудовской Аравии (+966-1-450-23-10 и +966-1-450-85-36) или в Посольство Российской Федерации в Йемене (+967-1-278-719).

Как сообщал УНИАН, в Йемене с начала февраля продолжаются антиправительственные демонстрации. По данным СМИ, с начала беспорядков в стране погибло несколько сотен человек.