Британский министр: Грузия приближается ко вступлению в НАТО

Великобритания поддерживает интеграцию Грузии в НАТО и Евросоюз, заявил находящийся с визитом в Тбилиси министр обороны Великобритании Джеральд Ховард в ходе встречи с вице-премьером Грузии Георгием Барамидзе.

Как сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии, Г.Барамидзе и Дж.Ховард обсуждали вопросы сотрудничества Грузии и Великобритании в сфере обороны и безопасности, а также вопросы, связанные с ускорением процесса вступления Грузии в НАТО и Евросоюз при поддержке Великобритании и других ведущих стран мира. Отмечалось, что Грузия эффективно использует главные инструменты, приближающие ее вступление в НАТО: ежегодную национальную программу и комиссию Грузия-НАТО.

Дж.Ховард выразил благодарность Грузии за участие в операции в Афганистане.

Г.Барамидзе, в свою очередь, обратил внимание Дж.Ховарда на необходимость урегулирования отношений Грузии и России, а также подчеркнул необходимость "адекватной оценки международным сообществом существующей объективной реальности, как и признания оккупации грузинских территорий и этнической чистки".