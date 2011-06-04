Россия поддерживает создание украинских гимназий

Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК рассчитывает, что первые украинские классы в гимназиях Москвы и Санкт-Петербурга откроются 1 сентября этого года.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ он сообщил по итогам пятого заседания в Москве подкомитета по вопросам гуманитарного сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

По словам Д.ТАБАЧНИКА, сейчас ведутся переговоры с департаментами образования двух российских городов, чтобы определить авторитетные гимназии для открытия украинских классов.

«Мы решили начать с этого, ведь решение вопроса с поиском отдельного здания в центре города может занять много времени, а так мы можем начать уже 1 сентября», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Он подчеркнул, что одним из конкурентных преимуществ для детей по окончании такой гимназии, станет получение двух аттестатов – украинского и российского.

Как сообщал УНИАН, 3 июня министр образования и науки РФ Андрей ФУРСЕНКО заявил, что его ведомство поддерживает создание украинских гимназий в Москве и Санкт-Петербурге.