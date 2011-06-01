Начальник Минского метро уволен из-за скандального видео

Начальник Минского метрополитена Николай Андреев освобожден от занимаемой должности.

"...Уволен за грубое нарушение трудовых обязанностей, выразившееся в отсутствии должного контроля за обеспечением общественной безопасности в Минском метрополитене, невыполнение требований директивы президента", - сообщили в Минском горисполкоме со ссылкой на приказ гендиректора госпредприятия "Минсктранс".

Накануне на совещании у президента Александра Лукашенко о ходе расследования обстоятельств взрыва в минском метро 11 апреля, обсуждался факт беспрепятственного проникновения 29 мая троих подвыпивших молодых людей ночью на станцию минского метро "Московская".

Как сказал президент, "некий Антон вместе с ребятами проникли ночью в метрополитен, снимали все на видео, выложили это в интернет". "Мол, смотрите, как работает наша милиция и все другие во главе с Мальцевым (госсекретарь Совета безопасности), как они обеспечивают исполнение поручений президента (по обеспечению безопасности столичного метрополитена)", - отметил А.Лукашенко.

Генпрокурор поручил транспортному прокурору безотлагательно провести проверку по данному факту. Первым не удержался в своем кресле начальник метрополитена.

В этот же день был уволен и директор Витебского завода тракторных запасных частей, где работал обвиняемый по делу о теракте в минском метро 11 апреля.

Директор освобожден от должности "за грубое нарушение трудовых обязанностей руководителя, выразившееся в не обеспечении выполнения доведенных предприятию показателей социально-экономического развития, низком уровне трудовой, производственной и исполнительской дисциплины, отсутствии надлежащих условий труда, бесконтрольности за сохранностью материальных ценностей, упущении в ведении воспитательной, идеологической и кадровой работы на предприятии", цитирует приказ РосБизнесКонсалтинг.