Миллер похвастал «рекордным» спросом на российский газ
Не было бы счастья, да несчастье помогло?
Глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявляет, что спрос на российский газ на внешнем рынке «бьет все рекорды».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на встрече с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.
«Все рекорды бьет внешний рынок. В первом квартале объем поставок газа в дальнее зарубежье превышал соответствующий период 2010 года на 12%, в апреле – более чем на 20% и сейчас, в мае, – на 30%. Суточные объемы поставки газа в Европу соответствуют объемам поставок в зимние месяцы», - сказал А.МИЛЛЕР.
По его словам, это связано с рядом внешних факторов: событиями на Ближнем Востоке и севере Африки, а также с японским атомным кризисом.
«Суммарно объем поставок газа на экспорт по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уже превысил 25 млрд. куб. метров газа, поэтому введение в строй первой нитки газопровода «Северный поток» является очень своевременным», - сказал он.
Он отметил, что закончено строительство морского газопровода. А.МИЛЛЕР напомнил, что в октябре-ноябре будут осуществлены первые коммерческие поставки газа в Западную Европу.
В свою очередь Д.МЕДВЕДЕВ поздравил «Газпром» и его партнеров с завершением этих работ.
«Технологический этап завершен. Большое и сложное дело было. Я когда-то принимал участие в начале этого пути. И надо признаться, что вы прошли его быстро», - сказал он.