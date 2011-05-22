Лидер Аль-Каиды призвал жителей Саудовской Аравии к восстанию

Айман аз-Завахири, 59-летний египтянин, второй по влиянию после бен Ладена человек в "Аль-Каиды", призвал жителей Саудовской Аравии "подхватить волну восстаний, которая захлестнула в этом году арабский мир".

Как сообщает телеканал France24 со ссылкой на американское ведомство по поиску международных террористических организаций" (SITE Intelligence Group ), аз-Завахири также отметил, что свергнутых президентов Туниса и Египта поддерживали правительства стран Запада.

Видеообращение было записано сомалийской организацией "Аль-Шабаб" еще до гибели бен Ладена.