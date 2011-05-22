Суд Бахрейна приговорил к смерти двух участников акций протеста

Особый суд Бахрейна принял решение по апелляции двух участников акций протеста шиитского вероисповедания, которых ранее приговорили к смерти за убийство двух полицейский в ходе массовых волнений. Высшая судебная инстанция оставила смертный приговор в силе. Обвиняемые совершили наезд на полицейских на машине, в результате те скончались, сообщает местное государственное агентство BNA.

Суд первой инстанции приговорил ранее к смерти еще двух шиитов, однако сегодня апелляционный суд заменил им казнь на пожизненный тюремный срок.

Пожизненное лишение свободы в качестве наказания ранее было назначено еще трем манифестантам, замешанным в убийстве полицейских.

Международные организации, в частности Amnesty International, осудили смертные приговоры участникам массовых волнений.

C середины февраля 2011 г., напоминает РосБизнесКонсалтинг, в Бахрейне проходят масштабные акции протеста против правящего режима. Семья короля Бахрейна Хамида бен Иса аль-Халифа и его окружение по вероисповеданию являются мусульманами-суннитами, а большинство населения этого государства - шииты. Многие из них считают, что сторонники шиитов оказались в стороне от управления государством.

С 14 марта в Бахрейн по просьбе местного руководства введены войска Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Король Бахрейна объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца.