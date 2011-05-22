Суд в Каире вынес первый смертный приговор

Суд в Каире в воскресенье вынес первый смертный приговор по делу об обстреле участников массовых народных выступлений, которые привели к отставке президента Хосни Мубарака, сообщает Радио Свобода.

Офицер полиции Мохаммед Махмуд, который обвиняется в том, что, открыв огонь по демонстрантам, убил не менее 20 человек и многих ранил, приговорен заочно.

В судах Египта рассматривается более десяти дел в связи с причастностью полицейских к убийствам демонстрантов.

Согласно официальным данным, в течение 18 дней народных выступлений в Египте погибли по меньшей мере 846 манифестантов.