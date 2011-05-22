Самолеты НАТО уничтожили в Ливии корабль, танк и два радара
16:26, 22 мая 2011Мир
1546 0
Сообщает пресс-служба альянса
Самолеты стран НАТО, участвующие в операции "Объединенный защитник" в Ливии, в субботу совершили 147 вылетов, в том числе 49 боевых, уничтожив, в частности, один корабль, один танк, два радара ПВО, два командно-контрольных объекта и одно хранилище боеприпасов.
Как передает РИА Новости со ccылкой на пресс-службу альянс, всего с 31 марта, когда операция перешла под командование НАТО, в рамках обеспечения бесполетной зоны над Ливией было осуществлено 7 тысяч 732 вылета, из них 2 тысячи 975 - боевых.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter