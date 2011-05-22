Румыния передала России командование в Черном море

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины адмирал Виктор МАКСИМОВ принял участие в заседании Комитета командующих флотов стран-членов Черноморской группы военно-морского сотрудничества Blackseafor.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

Основным вопросом обсуждения стала запланированная на август текущего года очередная активация оперативного соединения кораблей Blackseafor. Всего в заседании приняли участие командующие флотов пяти причерноморских стран, а также начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Александр ТАТАРИНОВ, отметили в пресс-службе.

Заседание Комитета состоялось в международном координационном центре Черноморского флота в поселке Дивноморское (Краснодарский край, недалеко от Новороссийска). В первой половине августа 2011 года в Новороссийске состоится торжественная церемония передачи командования оперативным соединением от румынской российской стороне.

«В соответствии с достигнутыми договоренностями, в ходе предстоящей активации международного соединения особое внимание будет уделяться отработке задач по отражению асимметричных угроз и совершенствованию взаимодействия ВМС стран Черноморского бассейна в этой сфере деятельности», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, весенняя активация соединения Blackseafor состоялась с 5 по 26 апреля, украинские ВМС на ней представлял корабль управления «Славутич».