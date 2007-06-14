Боевики ХАМАС убили разыскиваемого Израилем террориста

Боевики "Бригад Иззеддина аль-Кассама", боевого крыла движения ХАМАС, 14 апреля объявили о казни лидера боевого крыла ФАТХа - "Бригад мучеников аль-Аксы" в секторе Газа Самиха аль-Махдуна.

Как сообщает Reuters, в распространенном по этому случаю заявлении убитый боевик назван "коллаборационистом" и "предателем".

Лидер "Бригад мучеников аль-Аксы" занимал первую строчку в списке наиболее разыскиваемых ХАМАСом лиц.

Стоит отметить, что Самих аль-Махдун разыскивался не только "палестинскими братьями", но и Израилем. Дело в том, что он, в числе прочих, несет ответственность за организацию и проведение регулярных обстрелов городов на юге Израиля самодельными ракетами "Кассам".

В настоящее время ХАМАС уже опубликовал список членов ФАТХ, которые, по мнению активистов этого движения, подлежат уничтожению.

Напомним, что 14 июня весь сектор Газа перешел под контроль движения ХАМАС.

В захваченной боевиками ХАМАСа штаб-квартире палестинской службы безопасности в Газе были обнаружены документы, свидетельствующие о ее тесных контактах с ЦРУ, пишет израильская газета The Jerusalem Post. Представители исламистской группировки обещают продемонстрировать эти документы по телевидению в ближайшие часы.

По словам очевидцев, после взятия штаб-квартиры хамасовцы расстреливали своих противников из ФАТХа прямо на улице на глазах у их семей. Всего за пять дней столкновений были убиты более 80 палестинцев.

В результате боев сектор Газа полностью перешел под контроль ХАМАСа, и Палестинская автономия фактически отказалась разделенной на две части, так как Западный берег по-прежнему контролируют сторонники ФАТХа.

Глава автономии Махмуд Аббас отдал приказ бойцам своей личной гвардии перейти в наступление и отбить у боевиков ХАМАСа сектор. Однако первая попытка завершилась неудачей, так как исламисты оказались лучше вооружены и более дисциплинированы в бою.

Лента.ру