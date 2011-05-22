Китай может построить военную базу в Аравийском море

Министр обороны Пакистана заявил в субботу о желательности строительства военно-морской базы Китая на территории его страны, сообщает Reuters. "Мы были бы... благодарны китайскому правительству, если бы военно-морская база... была построена в Гвадаре в Пакистане", - заявил он.

В заявлении не говорится, обращался ли уже Пакистан к Китаю с официальной просьбой.

Глубоководный порт Гвадар был торжественно открыт в марте 2007 года на берегу Аравийского моря, в 70 километрах от иранской границы. Он стал третьим морским портом Пакистана после Карачи и Касима. Китай, заинтересованный в возможности экспорта своих товаров на рынки Южной Азии и Ближнего Востока, участвовал в проекте строительства порта, в первую его фазу он вложил 200 миллионов долларов.

По словам министра, власти Китая согласились взять на себя контроль за функционированием порта.

Как отмечает РИА "Новости", Исламабад стремится углубить отношения со своим традиционным союзником Китаем на фоне ухудшения отношений с США после уничтожения лидера Аль-Каиды.

Китай - крупнейший поставщик вооружений для Вооруженных сил Пакистана. Накануне завершился четырехдневный визит премьер-министра Пакистана Юсуфа Разы Гилани в Пекин. В ходе переговоров была, в частности, достигнута договоренность об ускорении поставки более 50 истребителей JF-17 Пакистану.

Как отмечает американская газета Wall Street Journal (WSJ), Гилани в ходе своего визита стремился подчеркнуть длительность и близость отношений КНР и Пакистана. Премьер назвал Китай "лучшим другом" Пакистана.