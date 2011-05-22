ООН разрешила судовладельцам нанимать вооруженную охрану

Находящаяся под эгидой ООН Международная морская организация (ИМО) разрешила судовладельцам нанимать вооруженную охрану для защиты судов от пиратов, сообщает Би-би-си.

На проходившей в Лондоне встрече руководства ИМО были разработаны правила использования на борту вооруженной охраны в зонах особого риска, включая Индийский океан.

В настоящее время на борту каждого десятого судна, курс которого пролегает вблизи сомалийских берегов, есть вооруженные охранники. Однако теперь, с подачи ООН, число судов, способных самостоятельно защищаться от пиратов, скорее всего возрастет.