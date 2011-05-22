Число протестующих в Грузии оказалось намного меньше

В Грузии оппозиционному "Народному собранию" не удалось в субботу собрать на акциях протеста в Тбилиси и Батуми планируемое количество людей, сообщает Радио Свобода. Об этом заявила председатель объединения, экс-чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили. Участники митингов требовали отставки президента Михаила Саакашвили.

Гаприндашвили сообщила, что оппозиция намерена продолжить акцию, и призвала сторонников объединения придти в воскресенье к зданию телевидения.

В Тбилиси в субботу сторонники оппозиции собрались сначала на митинг на центральной площади Свободы, а потом переместились к зданию общественного грузинского телевидения. По сведениям оппозиционеров, в Батуми произошли столкновения между полицией и митингующими.

Пресс-служба "Народного собрания" объявляла, что организаторы ожидают не менее 60 тысяч человек на акциях. Однако число участвующих оказалось существенно меньше: 20 тысяч человек по оценкам самой оппозиции, от 5 до 10 тысяч - по оценкам полиции и наблюдателей.

"Народному собранию" не удалось привлечь к своей акции большинство других оппозиционных партий, часть из которых заняли выжидательную позицию, а другая часть не считает возможным сотрудничество с экс-спикером Бурджанадзе или не согласна с ее планами, поясняет РИА "Новости".

Что касается переговоров с другими партиями, по словам Гаприндашвили, "на это нет времени", но все желающие могут присоединиться к акции.