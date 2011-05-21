Израиль отверг предложения Обамы вернуться к границам 1967 года

Израиль не согласен возвращаться к границам 1967 года, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Бараком Обамой в Вашингтоне.

Выступая с программной речью о политике США в Северной Африке и на Ближнем Востоке, американский президент заявил, что базисом урегулирования израильско-палестинского конфликта должно стать восстановление пределов Израиля по состоянию границ на 1967 год, напоминает РИА "Новости".

Израильский премьер, заявил, что был готов пойти на компромисс в урегулировании конфликта до объявления Обамой новых принципов, однако сейчас Израиль не принимает предложение американской администрации, так как возвращение к прежним границам сделает государство беззащитным.

"Мир, основанный на иллюзиях, разобьется о скалы реальности Ближнего Востока", - отметил Нетаньяху после переговоров в Овальном кабинете.

На пресс-конференции оба лидера говорили сдержанно, отмечая, что встреча была долгой и серьезной.

По словам Нетаньяху, сейчас у США и Израиля есть разногласия. В свою очередь Обама отметил, что эти разногласия являются всего лишь "спором между хорошими друзьями". "Мы (США) не отказываемся от объявленных пунктов (ближневосточной политики)", - отметил президент США.