Меркель заявляет, что граждане южной Европы должны работать больше

Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ заявляет, что граждане южноевропейских стран должны позже уходить на пенсию и иметь меньше выходных.

Об этом, как сообщает немецкая пресса, она заявила сегодня.

«(Людям – УНИАН) в таких странах, как Греция, Испания и Португалия следовало бы уходить на пенсию не раньше, чем в Германии. Нам следует всем делать одинаковые усилия, это важно», - цитирует А.МЕРКЕЛЬ немецкое агентство DPA.

При этом, по словам немецкого канцлера, следует также сократить и количество выходных дней, иначе Европе будет сложно сохранять единую валюту.

В последнее время А.МЕРКЕЛЬ неоднократно критиковали в Германии за согласие на предоставление помощи Греции, Ирландии и Португалии.

В самой Германии сейчас готовятся перенести пенсионный возраст с 65 на 67 лет, чтобы не допустить роста дефицита бюджета. По прогнозам, уже в этом году дефицит бюджета Германии может достигнуть максимально допустимого в ЕС уровня в 3% ВВП.