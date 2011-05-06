Украина направит советников в миссию НАТО в Афганистане

Украина направит двух советников в тренировочную миссию НАТО в Афганистане. Об этом сообщил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Григорий Педченко - в Брюсселе на заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов в формате стран - контрибуторов Международных сил содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Эксперты по подготовке бортовых инженеров и по вопросам применения авиационного электронного оборудования будут выполнять задачи в составе литовской группы советников по армейской авиации Афганской национальной армии в провинции Кандагар.

Кроме этого, в мае состоится ротация пяти военнослужащих Вооруженных сил Украины (четырех специалистов по разминированию и врача-хирурга) из состава литовской Группы по реконструкции провинции Гор в Афганистане. Г.Педченко поблагодарил представителей США за помощь в обеспечении украинских саперов современным инженерным оборудованием.