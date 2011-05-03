Погребение бен Ладена в море засняли на видеокамеру

Процедура погребения в море Усамы бен Ладена, ликвидированного в ночь на понедельник в Пакистане, была заснята на видеокамеру, сообщил РИА Новости представитель одной из силовых структур, информированный о ситуации.

Тело террориста, по сообщению американских СМИ, погребено в море, чтобы могила не превратилась в место паломничества. По словам собеседника агентства, тело бен Ладена было доставлено на ближайшую от места ликвидации военно-морскую базу США, где были взяты образцы ДНК - предположительно, это могла быть кисть руки - после чего тело погрузили на военный корабль, или катер, и доставили в район морского захоронения.

Как раньше сообщил представитель американских спецслужб, "приготовления к захоронению в море начались в 01.10 по местному времени и закончились в 02.00... Тело покойного было обмыто и завернуто в белую ткань. Тело было заключено в мешок с грузом. Военнослужащий прочитал заготовленные молитвы, которые были переведены на арабский носителем языка". После молитв тело было уложено на доску, которую затем наклонили так, что тело соскользнуло в воду.