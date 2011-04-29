Япония удвоит информирование о ситуации на «Фукусиме»

Япония увеличит предоставление прозрачной информации о ситуации на «Фукусиме-1», чтобы заверить потребителей в безопасности японских продуктов питания и продовольствия.

Об этом заявил премьер-министр Японии Наото КАН, сообщили УНИАН в посольстве Японии в Украине.

«Для того, чтобы заверить потребителей Японии и зарубежных стран в безопасности японских продуктов питания и продовольствия, моя администрация удвоит усилия в предоставлении прозрачной информации о нашем прогрессе в изменчивых обстоятельствах на АЭС «Фукусима-1», - сказал он.

Н.КАН обещает, что правительство Японии проведет быстрый и тщательный анализ причин взрыва на «Фукусиме-1». По словам Н.КАНА, Япония поделится полученной информацией и уроками с остальным миром, а также сделает активный вклад в международную дискуссию относительно повышения уровня безопасности атомной энергетики для того, чтобы подобные инциденты больше не повторялись.

«Мы намерены через «возрождение Японии» одновременно предложить миру видение того, что может сделать вклад в решение мировой энергетической проблемы, включая кардинальное освоение и использование чистых видов энергии», - сказал глава правительства Японии.

Н.КАН заметил, что землетрясение и цунами стали самым тяжелым стихийным бедствием, с которым столкнулась Япония со времен Второй мировой войны.

«Будет очень непросто восстановить разрушенный район. Однако этот сложный период даст нам возможность для «возрождения Японии», и правительство будет всеми силами работать над тем, чтобы продемонстрировать всему миру комплексные планы по восстановлению Востока Японии, которые базируются на трех принципах: создание регионального общества, стойкого к стихийным бедствиям; создание социальной системы, позволяющей жить в гармонии с окружающей средой; построение общества с чутким отношением к людям, в том числе и к наиболее уязвимым слоям населения», - добавил он.

Глава правительства Японии напомнил, что количество погибших и пропавших без вести вследствие землетрясения и цунами превысило 27 тысяч человек, включая иностранных граждан.

Он поблагодарил Украину за оказанную поддержку, поскольку сразу же после землетрясения, с первых дней, правительство Украины сказало много теплых слов и предложило разные виды помощи. «Президент Виктор ЯНУКОВИЧ лично посетил посольство Японии в Украине, чтобы выразить свои соболезнования, положить цветы и оставить запись в Книге Скорби», - сказал Н.КАН. По его словам, гуманитарная помощь, которую предоставило правительство Украины, была доставлена пострадавшим от землетрясения, но поддержка поступает не только от правительства, а также от НГО и простых граждан.

Премьер-министр Японии также отметил, что осуществляет руководство с целью быстрейшего урегулирования ситуации на «Фукусиме-1». В частности, прилагаются усилия для решения проблемы попадания радиоактивной воды со станции в океан. Кроме того, правительство, на основе научных критериев, приняло все возможные меры для обеспечения безопасности продуктов питания и промышленных товаров, также установлены высокие профилактические нормы безопасности.