Ливийская оппозиция отвергла мирный план

Противники Муамара Каддафи отвергли мирную инициативу Африканского союза (АС), передает AFP со ссылкой на главу Национального совета Ливии Абделя Джалиля.

Оппозиция не согласится ни на какие инициативы, не предусматривающие ухода Каддафи, объяснил Джалиль на пресс-конференции в городе Бенгази, главном оплоте восстания.

Каддафи на переговорах с главами нескольких африканских государств в Триполи в воскресенье поддержал план, предусматривающий немедленное прекращение огня, начало переговоров и беспрепятственный допуск в страну гуманитарных миссий