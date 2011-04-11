Каддафи принял мирные предложения и молча уехал

Ливийское правительство согласилось с планом разрешения ситуации в стране, предложенным ему делегацией Африканского союза, сообщил президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума по итогам встречи в Триполи.

Как передает корреспондент Sky News, после переговоров Каддафи вышел из шатра вместе с гостями, а затем оставил их и сел в автомобиль, который отвез его к месту сбора сторонников режима. Там ливийский лидер вышел и молча поприветствовал толпу, после чего уехал. Делегатам не оставалось ничего другого, как тоже разъехаться, рассказал репортер телеканала.

Теперь делегация африканских лидеров отправляется в Бенгази.

Ранее представители Африканского союза, прибыв в охваченную конфликтом Ливию, призвали к прекращению огня, обеспечению доставки гуманитарной помощи и началу диалога между различными фракциями в ливийском обществе.