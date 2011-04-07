Землетрясение вызвало проблемы еще на трех АЭС в Японии

Новое сильное (7,1) землетрясение, произошедшее сегодня к востоку от побережья острова Хонсю, вызвало проблемы с энергоснабжением на трех японских атомных электростанциях, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Как передает телеканал NHK со ссылкой на заявление Агентства ядерной и промышленной безопасности Японии, из строя вышли два из трех источников внешнего электроснабжения АЭС "Онагава" в префектуре Мияги. Внешние источники электроэнергии для охлаждения стержней с ядерным топливом используются на АЭС Онагава с 11 марта с.г. Сообщается также, что в связи с инцидентом, повышение уровня радиации вблизи АЭС зафиксировано не было.

Кроме того перебои с энергоснабжением возникли на АЭС "Хигасидори" в префектуре Аомори, в связи с чем для охлаждения отработавшего топлива был задействован дизельный генератор. На станции по переработке отработавшего ядерного топлива в Роккасо внешнее энергоснабжение также было нарушено.

Ранее сегодня Tokyo Electric Power Co (TEPCO) - компания-оператор аварийной AЭС "Фукусима-1" сообщила, что землетрясение не вызвало новых проблем на электростанции. После предупреждения об угрозе цунами рабочие электростанции были эвакуированы.