В Атлантике обнаружены тела жертв с самолета Рио–Париж

Помимо обломков фюзеляжа Airbus A330, выполнявшего рейс Рио-де-Жанейро - Париж и разбившегося в 2009 году, на глубине около 4 тыс. метров в Атлантическом океане обнаружены и тела погибших, которые можно будет опознать.

«Значительный фрагмент корпуса был обнаружен на дне океана, на глубине 3900 метров, - сообщила французский министр экологии и транспорта Натали Костюшко-Моризе. – И в этой части корпуса есть тела, которые, вероятно, можно будет опознать. Среди обнаруженных фрагментов самолета - также два мотора, части крыльев и шасси».

Подъем фрагментов самолета и тел жертв крушения со дна Атлантического океана может начаться через три-четыре недели, сообщает RFI.

Пассажирский лайнер французской компании, летевший рейсом из Рио-де-Жанейро в Париж, потерпел крушение 1 июня 2009 года. В результате авиакатастрофы погибли 228 пассажиров и членов экипажа, напоминает Газета.ру.

Эксперты, ведущие расследование, надеются найти бортовые самописцы. Если почти двухлетнее пребывание на дне океана не стерло данные «черных ящиков», они позволят прояснить вопрос о причинах катастрофы.