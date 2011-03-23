Взрыв в Иерусалиме: два человека погибли, около 20 ранены
17:46, 23 марта 2011Мир
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Бомбу заложили на остановке
В результате взрыве в Иерусалиме два человека погибли, около 20 ранены.
Как передает РИА «Новости», по данным полиции, взрывное устройство, вероятно, сработало на автобусной остановке - а не в салоне автобуса, как сообщалось ранее.
"Основная версия - взрывное устройство, заложенное на остановке и приведенное в действие дистанционным способом, сработало, когда рядом находились автобусы", - сказал пресс-секретарь полиции.
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